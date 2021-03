Cenas de WandaVision Divulgação DIsney

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:56

Rio - Sucesso do Disney+, a série 'WandaVision' ganha, nesta sexta-feira, um especial com bastidores. Detalhes sobre a produção que conta a continuação da história de Wanda e Visão vão ser mostrados no primeiro episódio de 'Marvel Studios Avante'.

'Marvel Studios Avante' é uma série documental imersiva que analisa a criação de novos programas e novos filmes da Marvel Studios. O primeiro episódio será sobre 'WandaVision'.