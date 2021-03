Lucas Penteado é comparado a Will Smith, em "Um Maluco no Pedaço", em comercial para o Globoplay Reprodução / Globoplay

Publicado 13/03/2021 12:00

Rio - Lucas Penteado voltou a aparecer nas televisões brasileiras! O mais novo ator contratado pela Globo fez sua estreia como funcionário da emissora em um comercial, no horário nobre da TV Globo, na última sexta-feira (12). No comercial para o Globoplay, Lucas compara sua passagem pelo BBB 21 com a série "Um Maluco no Pedaço", estrelada por Will Smith.

"Um jovem preto de quebrada tentando se equilibrar naquela linha tênue entre o certo e o errado. Aí do nada ele é jogado em uma casa gigantesca, linda e luxuosa para conviver com um bando de gente diferente que mal conhece direito. Sei lá, acho que eu me identifico com essa série", o ator brinca durante o comercial.

Lucas Penteado saiu do Big Brother Brasil após ser envolvido em diversas polêmicas, mas a curta estadia do ator na casa rendeu um contrato de dois anos com a Globo e milhões de seguidores.

Confira o comercial abaixo: