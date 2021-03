Lucas Penteado deixa hotel em São Paulo acompanhado por uma prima Ag. News

Publicado 09/03/2021 15:37 | Atualizado 09/03/2021 15:49

Mesmo tendo desistido do prêmio de R$ 1,5 milhão do "BBB 21", Lucas Penteado tem colhido frutos da sua participação no reality. Nesta terça-feira, de acordo com informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, o ex-BBB assinou um contrato de dois anos com a Globo.

O artista irá trabalhar em algumas obras da emissora. Nesta quarta-feira, o ator será entrevistado por Ana Maria Braga, no "Mais Você", para falar sobre sua participação no reality e, também, sobre planos futuros para a carreira.

Desde que saiu do reality, Lucas já ganhou mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e tem fechado campanhas publicitárias de sucesso.

