Publicado 16/03/2021 16:10

Rio - Boninho anunciou quando divulgará a lista de participantes do “No Limite”, da TV Globo, ao responder a dúvida de um internauta no Instagram. "Em abril", comentou o diretor. Como já adiantado, o elenco da atração será formado por ex-BBBs. No fim do mês passado, o marido de Ana Furtado tinha comentado que ninguém havia sido escolhido.

No comando do reality show estará André Marques. "É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o 'No Limite', porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi. Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio", comentou o apresentador.

Na nova temporada do 'No Limite', os participantes ficarão isolados em uma praia deserta e irão viver situações que exigem coragem e resistência física ao máximo. Divididos em grupos, eles irão competir por recompensas e imunidade, na tentativa de chegar até a final, com disputa individual pelo grande prêmio.

O reality show foi exibido pela primeira vez no ano 2000 e teve quatro temporadas. A última delas aconteceu em 2009. Todas as temporadas foram apresentadas por Zeca Camargo, que atualmente está na Band.