José Filho Cavaco é demitido de afiliada da Record após discussão com apoiador de Bolsonaro Reprodução / Instagram

Por IG - Gente

Publicado 17/03/2021 07:25 | Atualizado 17/03/2021 07:30

O apresentador José Filho Cavaco foi demitido da TV Cidade, afiliada da Record no Ceará. Ele comandava o programa "Cidade 190" e foi desligado da emissora nessa segunda-feira (15). O motivo da demissão seria uma discussão na qual o jornalista se envolveu com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o site Notícias da TV, Cavaco discutiu nos comentários de uma publicação no Instagram da Revista Ceará no dia 26 de fevereiro. O post era sobre a chegada de Bolsonaro no estado para uma série de compromissos e o jornalista bateu boca com o apoiador do presidente por terem opiniões políticas diferentes.

A briga causou grande comoção local e a TV Cidade sentiu a necessidade de exibir um comunicado ao vivo comentando o caso um dia depois da discussão. O apoiador de Bolsonaro se sentiu ofendido e acionou seus advogados. Quatro dias após o bate-boca, ambas as partes se reuniram com a presença dos respectivos advogados e concordaram que o caso não passou de um mal-entendido.

Mesmo que o apoiador de Bolsonaro decidiu não seguir com o processo, o caso culminou na demissão de José Filho, que estava há 15 anos na emissora. A discussão teria sido assunto em reuniões dos acionistas da afiliada da Record, que optaram por demitir o apresentador.