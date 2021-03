Programa de Rafa Kalimann no Globoplay estreia em abril Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 08:25 | Atualizado 18/03/2021 08:33

Rio - O programa que Rafa Kalimann vai apresentar no Globoplay já tem nome e data de estreia. Boninho anunciou a novidade nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira. "Confirmado! Casa Kalimann, o novo projeto de Rafa Kalimann no Globoplay. Muito papo e diversão. Em abril! Está lindo", escreveu o diretor no Twitter.

fotogaleria

Publicidade

Rafa Kalimann também falou sobre o programa no Instagram. "Eu sonhei que um novo projeto chegava dia 28 de abril. #CasaKalimann vem aí! A pergunta é: estão preparados?", escreveu nas redes sociais.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFA KALIMANN (@rafakalimann)