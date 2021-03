Internautas comparam Thelma, de 'Amor de Mãe', com Carminha, de 'Avenida Brasil' Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 10:01 | Atualizado 25/03/2021 10:03

Rio - E não é que Lurdes finalmente encontrou Domênico na fase final de 'Amor de Mãe'. A dona de casa descobriu, nos últimos dois capítulos, que o filho perdido é, na verdade, Danilo, que foi criado por Thelma, personagem de Adriana Esteves.

fotogaleria

Além da emoção da resolução do mistério que se arrastou pela novela inteira, o público também se divertiu ao brincar com algumas cenas. Nas redes sociais, muitos compararam as vilanias de Thelma com as de Carminha, de 'Avenida Brasil', antiga personagem também interpretada por Adriana Esteves.

Confira os memes:

