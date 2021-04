Thelma, Gil e Juliette Reprodução/Montagem

Publicado 29/04/2021 11:24 | Atualizado 29/04/2021 11:25

Rio - Campeã da edição de 2020 do 'Big Brother Brasil', Thelma Assis revelou que vem sofrendo ataques nas redes sociais. A médica contou que após declarar torcida por Gilberto, parte dos fãs de Juliette tem ido aos seus perfis e de marcas parceiras na tentativa de invalidar seu trabalho. Em um desabafo postado nas redes sociais, Thelma falou que não tinha ideia de como a relação das torcidas tinha ficado tóxica.

"Eu sempre assisti 'BBB' aqui do meu sofá. E aqui do meu sofá, eu sempre me identifiquei com alguém, sempre torci. No ano passado, eu tava lá dentro e não tinha noção do que tinha virado torcida de reality show aqui fora. Do quanto isso tá sendo tóxico. Não dá para generalizar, porque a torcida é feita de muitas pessoas. Mas não dá pra ser ingênua, a gente sabe que tem gente sim que tá se organizando para fazer ataque ofensivo. Foi no meu perfil no Facebook, no Twitter, veio aqui no Instagram. E ainda foi no perfil de uma marca que eu estou prestando serviço, fazendo parceria super bacana", revelou a ex-BBB, que explicou, mais uma vez, a sua relação com os confinados.



"E não vai ganhar nada com isso. E simplesmente pelo fato de lá em janeiro eu olhar a vinheta do Gilberto e declarar torcida pra ele. Eu não tenho absolutamente nada contra a Juliette, nunca falei nada dela. Acho uma bobagem tudo isso. A gente está vivendo em um mundo tão ruim e vocês ficam queimando energia ofendendo as pessoas e de besteira. Provavelmente, quando ela sair, a gente vai ficar trocando elogios aqui fora e vocês, trouxas, ficam aí perdendo tempo. Vocês perdem tempo criando rivalidade feminina entre duas pessoas que nem se conhecem", disse Thelma, que reforçou o desejo de sucesso aos brothers, mas se mostrou combativa às críticas.

"Eu desejo que todo mundo saia, faça sucesso, tenha vários projetos. Mas agora eu não vou deitar para torcida de reality show. Agora eu vou deitar pra basculho, como diria Gilberto? Ah, pelo amor de Deus, me respeita, respeita minha história"