Por O Dia

Publicado 31/03/2021 09:12 | Atualizado 31/03/2021 09:17

Rio - Luisa Vaz, uma das apresentadoras do "Bom Dia São Paulo" ao lado de Rodrigo Bocardi, se emocionou ao vivo durante o noticiário da Globo na manhã desta quarta-feira. A apresentadora comparou a covid-19 ao ataque nuclear de Hiroshima, no Japão. A covid-19 já matou quase 318 mil pessoas no Brasil. "O horror pode ter outras faces além das bombas", disse Luisa.

O telejornal apresentou uma reportagem com uma sobrevivente do Holocausto, que chegou a passar por um campo de concentração, e com Kunihiko Bonkohara, que presenciou o ataque nuclear no Japão. Luisa, então, dividiu uma experiência pessoal. "Ano passado eu tive o privilégio de conversa com o seu Bonkohara, que é sobrevivente da bomba de Hiroshima, e ele junto com [outros] dois sobreviventes têm um espetáculo de teatro que eles viajam o país contando a experiência dele", iniciou.

"Ele, na época, tinha cinco anos, a senhora tinha dois e o outro senhor que participa do espetáculo era soldado. Então, os depoimentos deles são realmente muito impactantes e eles falam que querem falar sobre o assunto pra levar a mensagem para que esse horror não se repita. Infelizmente a gente está vendo que o horror pode ter outras faces além das bombas", disse.

Nas redes sociais, Luisa Vaz recebeu o apoio dos telespectadores.

