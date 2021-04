Padre Fábio de Melo reprodução da TV Globo

Rio - O Padre Fábio de Melo desabafou sobre o comportamento egoísta das pessoas durante a pandemia do novo coronavírus durante sua participação no 'Domingão do Faustão', da TV Globo. Vale lembrar que o religioso perdeu a mãe Ana Maria Melo, no último dia 27, para a doença.

"Nós podemos crescer, mas quem verdadeiramente já estava querendo crescer. Acredito que a pandemia pode acordar muita gente, mas não é um passe de mágica, em que vamos ficar mais humanos, mais solidários. A missão que temos diante de nós é muito dolorosa. Eu me uno a todas as pessoas que estão sofrendo desde o início. Sou muito prático. Não tenho muitas ilusões, mas tenho muitas esperanças", comentou ele.

Na atração, ele também falou sobre a perda de sua mãe. "Foi a maior dor do mundo perder a minha mãe durante o período de pandemia. Eu me uni com outras pessoas que também não puderam fazer um rito de passagem, dizer 'mãe, foi muito bom ser seu filho'. Olhar aquele caixão lacrado. Ela me ensinou falar, viver e não dizer adeus".