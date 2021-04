Rodolffo no 'Mais Você' Reprodução/Globo/Twitter

Publicado 07/04/2021 09:44 | Atualizado 07/04/2021 11:07

"Eu realmente entendi que aquilo machucou, que aquilo causou dor. Eu mudei a opinião sobre o meu comentário. Eu odeio a possibilidade de causar dor a qualquer raça, a qualquer sexualidade. No meu primeiro dia lá na casa, eu falei que provavelmente cometeria alguns erros em alguns sentidos que estão em alta e que eu ainda não tenho conhecimento suficiente. De fato, isso aconteceu. E acredito que aconteceu para o bem de muitas outras pessoas. Eu fui a ponte de ensino para muitas outras pessoas. Fico feliz, de certa forma, de estar fazendo parte disso. Triste por seu, mas feliz por estar ensinando muita gente", disse Rodolffo.

Ana Maria prosseguiu com o tema do racismo e questionou Rodolffo sobre o aprendizado do tema nos últimos anos. "Você já falou varias vezes que é chucro. Eu tenho muitos amigos em Goiânia, sou do interior e sei como as pessoas são simples. Mas hoje a gente tem uma coisa (internet) que nos permite passear pelo mundo. Não entendo ainda você me dizer que é chucro porque não é todo mundo assim em Goiás, mesmo nascendo na fazenda. Eu queria entender como você foi blindado dessas informações ao longo da sua vida", questionou a apresentadora.

"Destaco duas cosias. Primeiro: falha minha mesmo de nunca ter aprofundado vários assuntos polêmicos. E outra coisa: a minha família por parte de pai também é negra, mas a leveza que eles sempre levaram a cor da pele, foi diferente lá me casa. Felizmente meu pai nunca se sentiu incomodo com ataque, ou com algum preconceito", respondeu o cantor, que foi foi interrompido por Ana Maria: "Mas ele deve ter sofrido preconceito".

"Eu pretendo aprofundar para adquirir mais conhecimento de forma rápida. Eu acredito que o Brasil precise aprofundar... Eu fui ensinado lá dentro do programa, por exemplo, que não é opção sexual, mas sim, a pessoa já nasce com isso. O programa me ensinou muito", contou Rodolffo, que ainda garantiu querer "fazer mais sobre essa causa e contribuir mais".

Jogo da Discórdia

Rodolffo disse que foi pego de surpresa durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira porque não sabia que o comentário racista havia ferido João. Por isso, tentou justificar a fala, mas, depois, assumiu que poderia ter acolhido melhor o professor de Geografia.

"Fui pego de surpresa e tentei justificar. Mas, realmente, eu deveria ter pedido desculpa pra ele pelo meu comentário idiota. Revendo hoje de novo a cena, um simples pedido de desculpa não supra a dor que ele está sentindo. Detesto ver qualquer tipo de maltrato: animal, pessoa... Certos tipos de profissionais, certas raças, certas crenças. Infelizmente eu causei isso, assumo."

Estava confiante

Questionado se estava confiante após voltar de três paredões, o cantor sertanejo revelou que sim. "O primeiro paredão não foi um termômetro de confiança porque estava muito no começo do programa. E eu fui com duas pessoas que não eram conhecidas como eu. Não me deu confiança no quesito 'estou bem'. Mas nos outros dois, me deu confiança até pelas pessoas que saíram, a Carla e a Sarah. São mulheres bacanas... Eu achava que estava no rumo certo", disse.

Comentário machista

Ana Maria relembrou o comentário de Rodolffo sobre o vestido usado por Fiuk em uma festa dor reality. Ele disse que foi tentou justificar a sua fala anterior. "Foi a primeira vez que me deparei com essa situação. Nunca me deparei com isso na rua, principalmente em Goiânia. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades que você vê mais isso. Foi um comentário desnecessário que eu fi", disse o cantor.

Treta com Sarah

O cantor mostrou ter ficado surpreso e decepcionado por Sarah não contar que Gilberto fosse indicá-lo ao paredão há duas semanas. Depois disso, em votação aberta, se voltou contra a ex-aliada e votou nela para o paredão também. "Está aí um assunto que eu acertei. Pelo menos um", disse Rodolffo. " sobre manter a mágoa sobre Sarah.

Casal com Caio?

Ana Maria questionou sobre o fato de o cantor não ter se envolvido amorosamente com alguma das meninas da casa. Ela ainda brincou sobre ele ter escolhido formar "casal" com Caio. "Foi um par sem beijo na boca, né? Desde o primeiro dia de programa, a gente (o Caio e eu) se deu super bem", garantiu Rodolffo, que ainda disse querer encontrar um amor fora do jogo.

"Eu não entrei no jogo com rabo preso aqui fora. E com relação a relacionamento, eu entrei com a ideia: se eu entrar e me apaixonar, de fato, eu vou entrar de cabeça, mas ficar por ficar, eu não estava a fim. Ali dentro, só amizade mesmo".