João chora após Rodolffo comparar seu cabelo a peruca do monstro reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:39 | Atualizado 03/04/2021 18:49

Rio - Ao vestir a fantasia de homem das cavernas do Castigo do monstro, Rodolffo comparou a peruca que precisa usar com o cabelo de João Luiz, na tarde deste sábado, no 'Big Brother Brasil 21'. No entanto, o professor ficou chateado com o comentário. Minutos depois, ele desabafou com Camilla de Lucas na despensa da casa e foi às lágrimas.

"Na hora eu disse: não é igual, é diferente. E aí a Juliette falou: 'se tivesse bem arrumadinho' a Ju tentou, involuntariamente, ajudar e disse: 'não, nada a ver. Se o black tivesse bem arrumadinho'. Eu fiquei muito desconfortável e na hora eu não consegui falar que eu não achei legal e acho que ele nem percebeu. Porque foi muito chato. Eu fiquei pensando, cara, eu não sou o homem das cavernas só porque meu cabelo é desse jeito", comentou.

Após ouvir atentamente o amigo, Camilla comentou: "Na hora a gente não tem nem reação". João concordou: "Na hora eu fiquei muito sem reação [...] Eu achei que ia ter uma reação diferente, mas só consegui falar que era diferente. Eu nunca tinha passado por situações aqui dento e não achei que passaria. Cara, eu não sou um homem das cavernas. Associar a uma peruca de homem da cavernas ao meu cabelo foi muito chato".

A sister consolou o professor de geografia e lhe deu um abraço. Neste momento, o professor foi aos prantos. "Seu cabelo é lindo. Você é lindo", destacou a digital influencer. "Eu não quero estar nesse lugar de estar toda hora corrigindo. [...] Eu não queria passar por isso aqui dentro nem ser o cara chatão que fala isso toda hora. Mas tá tudo bem", disse João.

O momento não passou despercebido pelos internautas, que criticaram a fala de Rodolffo.