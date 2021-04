Carminha, personagem de Adriana Esteves, em 'Avenida Brasil' Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 10:47

Rio - Como diz Gil do Vigor, o Brasil tá lascado, mas pelo menos uma alegria os brasileiros tiveram nesta terça-feira: ver Dona Lurdes fugir do cativeiro e encontrar Danilo, em 'Amor de Mãe'. A torcida pela personagem é tão grande e já se estende por tanto tempo - já que a novela foi interrompida no começo da pandemia -, que o público vibrou tanto quando a personagem nesse reencontro.

Nas redes sociais, a cena, é claro, virou meme e até Regina Casé, a intérprete de Lurdes, reagiu ao momento. Confira:

Publicidade

ACONTECEEEEEEEEEEU! MEU DEUS!!!! NÃO VOU AGUENTAR! Eu tô tremendo! #AmordeMãe — Regina Case (@ReginaCase) April 7, 2021

Publicidade