Por Nathalia Duarte

Publicado 23/05/2021 07:47

Se tem uma palavra que podemos dar como adjetivo a Thelma Assis, essa palavra é “multifacetada”. A médica anestesiologista entrou no “BBB 20” no time da pipoca, formado por anônimos, mas, o que ela mostrou é que não veio para passar despercebida. Com muito jogo de cintura - que ela conquistou não só com os desafios da vida, mas também sendo passista de escola de samba -, Thelminha saiu do reality e desde então o título de médica se multiplicou para vencedora do programa, comunicadora e até garota propaganda de marca internacional.

Neste um ano inteiro, algumas oportunidades surgiram na vida de Thelma, mas a maior conquista na vida da médica não foi o prêmio de R$ 1,5 milhão. “O BBB foi uma experiência muito importante na minha vida. Amadureci ainda mais, ressignifiquei algumas coisas e o principal, aprendi a importância de respeitar as singularidades de cada um e a minha também. Sempre fui muito determinada e auto confiante e essa participação me fez perceber que preciso me manter assim, seguindo minha essência”, garante.E desde então ela não para. Seu nome vem crescendo cada vez mais no mercado publicitário, tendo parcerias com diversas marcas importantes e até internacionais, como a Fenty Beauty, marca da cantora Rihanna."Cada campanha publicitária que faço me traz uma grande realização pessoal. Fico muito feliz com cada divulgação, com cada estreia. E com a Fenty não seria diferente, afinal é uma marca internacional, que zela pela representatividade, além da dona ser a Rihanna que sou fã. Tive a oportunidade de ser uma das escolhidas para representar a marca aqui no meu país e pra completar, ainda fiz as fotos com meu marido que é fotógrafo e a marca repostou no perfil deles. Ou seja, mais um sonho pra conta, risos”.Tamanha popularidade rendeu a Thelminha a vaga de colaboradora médica fixa no elenco do programa “Bem Estar”, da Globo. Além disso, em seu canal no YouTube, apresenta o programa “Triangulando”, que leva três convidados para debater sobre temas atuais, mostrando diversos pontos de vista sobre uma mesma temática. Já nas redes sociais, Thelma aproveita o espaço para tratar sobre os mais diversos assuntos, sempre tentando influenciar positivamente seus seguidores.“Sou multifacetada! Tento manter uma organização para dar conta de tudo e entregar o meu melhor sempre. Claro que sempre aparecem algumas coisas que não estavam previstas, mas procuro manter um ritmo para conseguir fazer todas as minhas entregas”, revela.Ocupando tantos lugares e levantando pautas tão importantes, Thelminha acaba servindo de exemplo para diversas outras meninas pelo Brasil. Só no Instagram são mais de 6 milhões de seguidores. Para elas, a médica tem um recado. “Acreditem mais em seus potenciais, confiem mais em si mesmas e nunca deixem de lutar por seus sonhos. Vocês são capazes de alcançar todos os espaços que quiserem!”.Sendo uma das poucas bolsistas em uma instituição elitista, Thelma conseguiu se formar em Medicina em 2011 a base de xerox de livros emprestados pelos colegas. Após se formar, a médica passou um ano se dividindo entre prontos-socorros, ambulâncias e hospitais públicos. Em 2012, fez especialização em anestesiologia em Sorocaba, onde estudou por mais três anos. No ano passado, ela se voluntariou para atuar na linha de frente no combate ao coronavírus em Manaus.“Desde que saí do reality, fui buscando maneiras de ajudar e usar o alcance de voz que me foi dado para levar informação ao público. Quando aconteceu a situação do caos na saúde em Manaus, comecei a me mobilizar nas campanhas para levar cilindros de oxigênio e insumos para lá. Mas, sentia que precisava ajudar ainda mais. Decidi ir como médica e passei dez dias atuando na linha de frente em um dos principais hospitais no tratamento ao covid-19 por lá. Não queria que isso fosse divulgado na mídia, mas os próprios funcionários do hospital acabaram vazando as fotos. Foi uma experiência muito impactante. Vi muita gente jovem, de 30, 40 anos muito mal. Mas, também foi emocionante ver os pacientes que recebiam alta médica”, explica Thelma, que faz um balanço da pandemia um ano depois. “Estamos passando pelo momento mais delicado da pandemia, com altos números de casos e óbitos. Precisamos redobrar os cuidados. A vacinação está acontecendo, mas de forma lenta, por isso não podemos relaxar as medidas de segurança. Somente quando boa parte da população estiver vacinada, poderemos nos sentir seguros para retomar as atividades como fazíamos antes e mesmo assim ainda vamos carregar muitos hábitos adquiridos durante a pandemia para o nosso novo normal”.Ansiosa pelo novo normal, Thelma já tem planos para uma vida sem coronavírus. “Quero reunir meus amigos! Só os tenho visto por vídeochamada. E é claro, poder sambar com a Mocidade, minha escola do coração. Estou morrendo de saudades da quadra, do Carnaval!”, revela a também passista da Mocidade Alegre, escola de São Paulo.