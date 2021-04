Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de "Elite" em 18 de junho Divulgação/Netflix

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 16:00 | Atualizado 12/04/2021 16:01

Rio - A volta às aulas em Las Encinas já tem data! A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (12), a data de estreia da 4ª temporada de "Elite". A série espanhola retorna no dia 18 de junho com novos conflitos e novos atores no elenco, incluindo o brasileiro André Lamoglia, que conversou com O DIA sobre a experiência no set de um dos maiores sucessos da Netflix . No mesmo dia, a plataforma de streaming liberou fotos promocionais da nova temporada que alimentam a expectativa do que vem aí.

"Elite" é uma série de drama adolescente, que estreou em 2018. A história foca nos conflitos de estudantes de uma escola de classe alta, em que os alunos enfrentam problemas que vão desde competição pelas melhores notas até o assassinato de uma colega de classe. Pela série já passaram Jaime Lorentelo e Miguel Herrán, conhecidos por seus papéis como Denver e Rio em "La Casa de Papel", respectivamente.

O anúncio da nova temporada já movimentou as redes sociais, com a hashtag "#ELITE4" indo parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. No Instagram, a atriz brasileira Maísa deixou sua reação: "Ai minha pressão", escreveu. "Tanto triângulo amoroso que parece uma aula de geometria", diz outro comentário.

As três temporadas de "Elite" estão disponíveis para stream na Netflix, com dublagem em português.