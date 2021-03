André Lamoglia Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 05:00

fotogaleria Apenas nos últimos 15 dias, o ator brasileiro André Lamoglia foi destaque no site da Oprah Winfrey, nos americanos Hollywood Reporter, Deadline e Variety, Elle França, Forbes México, Cosmopolitan Espanha, entre muitos outros grandes veículos internacionais. E tudo isso tem um grande motivo: André será um dos protagonistas de um dos maiores sucessos mundiais da Netflix, a série espanhola 'Elite'. A produção tem em seu elenco atores consagrados como Jaime Lorente (que interpreta o Denver de 'La Casa de Papel') e Miguel Herrán (que dá vida ao personagem Rio na mesma série).

Fluente em inglês e espanhol e morando em Madri desde janeiro, por conta das gravações da série, Lamoglia conversou com exclusividade com a coluna e falou um pouco mais sobre como é ser o único brasileiro em 'Elite'. "É motivo de orgulho poder representar meu país num projeto grande como esse! Essa mistura de culturas nos bastidores de Elite é muito legal, entramos eu e a Valentina Zenere na quinta temporada (que é argentina), e nós trocamos muito com os atores espanhois e de outras nacionalidades um pouco da nossa cultura, dos nossos costumes, de expressões que usamos. Como se as diferentes nacionalidades não nos afastassem e sim nos unissem", explica.



Publicidade

O ator também revelou como foi recebido nos bastidores da série. "Eu esperava ser bem acolhido, mas foi muito melhor do que poderia imaginar. O pessoal tem sido muito generoso comigo, desde o elenco, passando por equipe dos bastidores e a própria Netflix Espanha, que até uma carta de boas-vindas e flores me enviou. Me senti em casa", confessa.



Ele deu detalhes sobre a seleção para conseguir o papel. "Meu material foi enviado pelo meu empresário para o produtor de elenco, em seguida fiz meu primeiro teste com um texto já antigo da série, depois ainda fiz alguns outros testes, e um tempinho depois veio a boa notícia! Cheguei a fazer também uma reunião com um dos produtores via streaming aqui do Brasil mesmo (e ele da Espanha). Foi de uma alegria gigantesta, é uma baita realização profissional, fora que é uma grande chance de mostrar versatilidade como ator. Meu último trabalho era de classificação livre do Disney Channel (e que adorei fazer) e aí o seguinte é totalmente diferente do anterior em uma série com classificação etária, envolta de suspense... Quanto mais eu puder viver personagens totalmente distintos, melhor!", garante.

Publicidade

E apesar de ter sido bem recepcionado a ponto de se sentir "em casa', André também reconhece os desafios de seu novo grande trabalho. "Todo início de trabalho é um baita desafio, porque é momento da construção daquela persona que é essencial para desenvolver a trama já brilhantemente contada no papel. Junto com um grande trabalho de toda equipe, direção, caracterização, roteiro, etc, é momento de estudar muito e dar vida à alguém que vai tomar corpo e cores. Fazer isso de forma orgânica e genuína é sempre muito interessante e, sim, desafiador".