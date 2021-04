José Luiz Datena no 'Brasil Urgente' Reprodução/Band

Por iG

Publicado 13/04/2021 11:45 | Atualizado 13/04/2021 11:47

São Paulo - José Luiz Datena voltou a criticar Jair Bolsonaro (sem partido) , nesta segunda-feira, durante o "Brasil Urgente". Após noticiar a ligação entre o presidente e Jorge Kajuru, o apresentador disse que o chefe do Executivo "agrediu a democracia".

fotogaleria

Publicidade

"Hoje de manhã, o Bolsonaro saiu lá da porta do Palácio e disse: 'olha, como é que pode gravar o Presidente da República? Não tem cabimento gravar, só com autorização judicial em alguns casos...' O Kajuru diz que ele sabia que estava sendo gravado. Eu questionei e achei estranho isso", iniciou Datena.

"O que a gente conseguiu com exclusividade, que o Kajuru não tinha divulgado, é um ataque do presidente Jair Bolsonaro a alguns senadores e, especificamente, ao Randolfe Rodrigues, que é o senador pelo Amapá. Ele (Bolsonaro) o xinga inclusive", continuou o apresentador do "Brasil Urgente".

Publicidade

"O mais grave é quando, no momento da conversa, o Bolsonaro fala 'Olha, você tem que entrar com o pedido de impeachment contra ministros do Supremo'. Pô, mas isso é um caso claro de uma agressão à democracia. Não pode um Presidente da República falar para o senador pra entrar com ação contra os ministros do Supremo porque isso é um poder em interferindo no outro. Isso é uma calamidade", concluiu Datena.

Assista ao vídeo (a partir de 2h10):