Rio - João Luiz, de 24 anos, participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. O professor de Geografia tomou café da manhã com Ana Maria Braga e falou sobre sua trajetória no "BBB 21", incluindo o episódio racista com o sertanejo Rodolffo. O mineiro foi eliminado do reality com 58,86% dos votos em disputa com Arthur e Pocah.

João Luiz disse que não estava com medo da eliminação e disse estar grato pela oportunidade de participar do "BBB 21". "Eu continuo sentindo a mesma coisa, de verdade. O tempo todo que estava no paredão, não senti medo do paredão. Sempre entendi tudo que vivi lá dentro de forma natural e leve. Eu só conseguia sentir agradecimento por tudo que vivi e passei. Essa experiência do BBB mudou a minha vida", disse João.

"Tem muita gente que diz que precisa separar a amizade com os alunos, mas gosto de ouvir meus alunos. E lá dentro eu também pensei nisso, de ouvir as pessoas. Isso é um movimento muito interessante. Muito da minha postura dentro do jogo veio da minha profissão", refletiu João.

"Existiram momentos que eu poderia ter me posicionado de outra forma. Mas levei minhas relações como levo aqui fora mesmo. Não tenho nenhum grande arrependimento que possa ter gerado minha eliminação. Levei minhas relações de forma natural", contou o professor.

Racismo e Jogo da Discórdia

Um dos momentos mais emblemáticos desta edição, foi um episódio racista envolvendo João e o cantor sertanejo Rodolffo, que fez uma piada sobre seu cabelo black power. Questionado por Ana Maria Braga, João revelou que ficou surpreso por vivenciar o episódio negativo dentro do reality depois de tantas semanas.

"Dentro do jogo, chegou o momento que achei que não viveria algo assim. Quando eu vivi, eu só consegui expor para a Camilla, pois sabia que teria uma resposta de acolhimento. Às vezes, a gente tem que falar 'olha, cara não foi legal'. O recado que eu deixo é que toda vez que a gente identificar uma situação dessa, a gente tem que dizer. Na hora do quarto eu travei, eu engasguei, mas fiquei contente comigo mesmo de ter conseguido dizer no Jogo da Discórdia", analisou João.

"Não estou dizendo que o Rodolffo é uma pessoa ruim, mas quando o Tiago faz um discurso daquele, é para pegar o 'BBB' e fazer do programa uma maneira de ensinar. Por isso talvez eu seja professor, porque eu não quero que meus alunos passem por isso. Então, sim, é importante usar o programa como cerramento para mudar a realidade de hoje, porque continua machucando. É um erro muito grave e a gente não pode se calar", acrescentou.

Ele ainda falou sobre a sua experiência como educador e como enfrentar o racismo na sala de aula. "Não quero que meus alunos vivam isso. O que a gente quer é não precisar contar as minhas experiências sempre associadas a dor, a magoa. Usar a educação como essa ferramenta é muito importante. De verdade, esse discurso do Taigo Leifert foi muito sensível", ponderou João.

Foi omisso?

Ana Maria Braga cobrou a falta de posicionamento do professor dentro da casa, inclusive em relação a perseguição contra Lucas Penteado no início do reality. João afirmou não ter feito parte desse complô contra o paulistano, porém confessou que poderia ter acolhido mais o participante.

"Karol e Lucas tiveram muitas faíscas. Não vou dizer que assistir a essa situação é uma coisa confortável, mas acredito que existiu um receio de entrar ali dentro e acabar explodindo. Tive conversas incríveis com Lucas, tive com a Karol também. E consigo reconhecer o fato de a gente ter pesado um pouco na mão e ter acolhido o Lucas de uma forma melhor. Foi algo que não consegui, mas era algo que não estava só na minha ossada", refletiu.

Em seguida, Ana mostrou um VT que mostrava João defendendo Lucas sobre a acusação do ator ter beijado Gilberto por interesse nas primeiras semanas do reality. "Isso me toca muito. Sexualidade é uma coisa que a gente não questiona. 'Será que o beijo foi real ou não?' Gente, a gente deseja as pessoas. Para que vai questionar a veracidade do beijo? Tem coisas que não devem ser questionadas. Sexualidade não se questiona", defende João.

Amizade com Camilla

A relação de João com Camilla, claro, não foi esquecida. Ana mencionou a amizade dos brothers e o professor só teceu elogios aos influenciadores. "Daqui a 12 dias, estou esperando a Camilla com 1,5 milhão no bolso", brincou o participante. "Foi incrível ter essa pessoa comigo. E foi o primeiro abraço que a Camilla deu quando entrou na casa. É uma amizade de verdade que eu quero levar para o resto da minha vida. Tenho certeza que a gente vai continuar vivendo isso aqui fora", reiterou João.

