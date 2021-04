Ana Clara mostra bastidores do 'Plantão BBB' Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:31

Rio - Depois de Gil e Fiuk protagonizarem, nus, um mergulho na piscina do 'BBB 21', Ana Clara resolveu fazer uma homenagem à altura para os brothers durante o 'Plantão BBB'. No ar, a apresentadora apareceu nua, assim como os participantes, cobrindo apenas suas partes íntimas com um sombreiro.

fotogaleria

Publicidade

No entanto, tudo não se passava de um truque, que a apresentadora fez questão de revelar para os seus seguidores. "Só pra avisar: @tiagoleifert o sombreiro está te esperando no camarim pro programa de hoje!!!!! Arrasta pro lado pra ver como são nossas trocas rápidas do Plantão BBB só essa equipe top mesmo!", escreveu Ana na legenda da postagem no Instagram.

Confira o momento em que Ana realiza a troca de roupa: