29/04/2021

Rio - O documentário de Karol Conká para a Globoplay, "A Vida Depois do Tombo", chegou a plataforma de streaming nesta quinta-feira (29). No entanto, não foi fácil criar esse projeto. Várias pessoas foram convidadas para dar seus depoimentos e ter uma conversa cara a cara, mas poucas aceitaram.

Entre os participantes do "BBB 21" que se recusaram a participar estão: Carla Diaz, Arcrebiano Araújo e Lucas Penteado. Quem aceitou participar foi Lumena Aleluia, grande amiga de Karol Conká no reality show da Globo.

A recusa dos convites, entretanto, não surpreende os fãs do programa, visto que os brothers citados foram protagonistas de brigas ou alvos diretos de Karol no "BBB 21". Carla Diaz, por exemplo, foi com quem Conká teve uma das brigas mais feias da edição. O motivo? Justamente o Arcrebiano.

O modelo e a rapper chegaram a ter um affair dentro da casa, mas o romance não acabou nada bem. Lucas Penteado, por sua vez, foi o maior alvo de Karol Conká no "BBB 21". Ele até chegou a marcar uma entrevista para o documentário da Globoplay, mas desistiu.

Para quem não se lembra, Karol Conká teve momentos pesados com Lucas Penteado. Um dos mais marcantes foi quando ela, praticamente, o expulsou da mesa de almoço.