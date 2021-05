Rafa Kalimann Globo/Fábio Rocha

Por iG

Publicado 08/05/2021 11:21

Rafa Kalimann voltou a comentar as críticas que tem recebido por conta do "Casa Kalimann", programa de entrevistas que comanda no Globoplay. A influenciadora contou que recebeu mensagens de uma seguidora falando que parece que ela não incomoda com as ofensas, mas a ex-BBB disse que não é bem assim.



"Porque as críticas não tem problema, desde que elas sejam com a intenção de ver uma melhora. Elas são bem-vindas, sei que tem muita coisa para acontecer e está só começando", disse Rafa Kalimann no Stories. "O problema é quando elas veem com a intenção de te desanimar e te fazer desistir, que é o que tem acontecido muito", continua.