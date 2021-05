Ana Maria Braga e Gilberto Reprodução/Globo

Publicado 03/05/2021 10:09 | Atualizado 03/05/2021 11:16

Rio - No "Mais Você" desta segunda-feira, Ana Maria Braga recebeu Gilberto para o tradicional café da manhã com o eliminado do 'BBB 21' e foi sincerona ao revelar que não esperava receber o economista antes da grande final.

Logo no início, ela destacou a trajetória do participante que conquistou três lideranças, ganhou uma imunidade do anjo, recebeu três castigos do monstros e foi a sete paredões. "Eu particularmente não esperava esse encontro hoje. Eu não estava preparada para ele. Achei que ia te ver só daqui uns três dias, Gil”, disse Ana Maria.

Em outro momento do programa, ela ainda elogiou as cachorradas de Gil do Vigor durante o reality. Após a exibição de um VT divertido, ainda brincou com o bordão do pernambucano. "Ai, Brasil. Ai, Gil. Que delícia de pessoa”, disse Ana. "Eu fui eliminado, mas, pelo menos, aproveitei", respondeu Gil.

Ao questionar quem venceria o programa, Ana ainda deixou escapar que torcia pelo pernambucano. "Quem que leva esse um R$ 1,5 milhão que a gente queria tanto que parasse na tua mão?”, perguntou Ana a Gilberto, que disse acreditar na vitória de Juliette.