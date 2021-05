Fiuk no ’Mais Você’ Reprodução

Rio - Terceiro lugar no "BBB 21", Fiuk tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta terça-feira. O cantor contou que já entrou no reality show com ansiedade e que, quando estava confinado no hotel, pensou em desistir de sua participação.

"Não tenho muitas palavras (para descrever como foi sair do 'BBB 21'). É tão maravilhoso entrar, mas é tão maravilhoso sair também. Na hora de sair você se apaixona por tudo aqui fora de novo. Eu sou o maior chorão. É uma emoção muito grande sair, olhar o mar", afirmou.

"Eu tenho depressão desde cedo, sou DDA num nível meio avançado, passei anos tratando isso aqui fora e são coisas que eu achei que eu já tinha resolvido. Mas lá dentro foi muito difícil lidar com essas coisas. Aqui fora eu choro escondido, mas lá dentro, os dias que a gente passou preso no hotel antes de entrar, minha ansiedade disparou. Já tive algumas crises de pânico, foi enlouquecedor. Eu entrei na casa muito mexido, muito machucado. Pensei em desistir no hotel. Não tinha um violão pra tocar. Eu preciso de alguma coisa pra fazer. Eu sempre tive vergonha de falar sobre isso. Eu estou muito mais leve"

Influencer?

O cantor entrou no "BBB 21" com pouco mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e agora já está com mais de 5 milhões. Ana Maria perguntou se ele pretende investir na carreira de influenciador digital. "Eu demorei muito para começar a postar stories, mostrar mais da minha vida nas redes sociais... Mas eu sempre gostei de falar 'sim' para a vida", disse Fiuk.

Família

O "Mais Você" exibiu vídeos da família de Fiuk. O cantor contou que o pai, Fábio Jr., sempre foi mais reservado, mas ainda assim o apoiou no reality show. "Ele foi guerreiro aqui também. Ele sempre foi mais fechado, mas foi pras redes sociais, fazer mutirão", disse.

"Graças a minha mãe e a Cleo, alguns amigos também, pessoas que foram chave, que entrei. Me convidaram deve fazer uns dois anos e eu fiquei sofrendo dois anos 'vou ou não vou'".

Juliette

Ana Maria perguntou se Fiuk pretende levar o "casamento" com Juliette agora que o programa acabou. Na reta final, os dois chegaram a encenar um casamento de mentirinha na casa do "BBB". "Foi muito incrível a nossa história, a maneira que aconteceu. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Agora ela tá cheia de gente no pé dela, agora ela tá toda toda, vamos ver. Fica no ar".