Publicado 06/05/2021 18:11

O apresentador do “GloboNews Em Pauta”, Marcelo Cosme, fez uma revelação nesta quarta-feira (6). Ele dividiu com os telespectadores um momento marcante que viveu com Paulo Gustavo, que morreu na última terça feira (4).

Durante o jornal, Cosme contou que o ator o ajudou a se assumir gay para a família. “Eu acabei meio que me emocionando porque eu acho que todo mundo tem que agradecer um pouco ao Paulo Gustavo. Eu agradeço porque quando ele colocou naquele filme de 2013 (Minha Mãe é Uma Peça), que o personagem conta para a mãe que é gay, aí a minha mãe contando que assistiu ao filme e achava graça. E naquela época eu não tinha me assumido para minha família”, disse o jornalista.

E completou: “Eu pensava o seguinte: ‘Se a minha mãe, vendo uma mãe, aceitando um filho gay, rindo na TV, ela vai me acolher quando eu contar’. Aí quando eu contei pra minha mãe, ela falou o que hoje a gente ouviu ele dizendo na Ana Maria Braga, que a mãe dele falou: ‘Olha, a gente tem medo de que você sofra na rua, mas aqui dentro de casa a gente vai segurar as pontas’. Então como esse cara mexeu com a vida da gente e me ajudou. Porque eu falava: ‘Minha mãe ria dessa história, vai me acolher’. E se ele ajudou a mim, imagina quanta gente não ele não ajudou por aí.”