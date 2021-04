Bruna Marquezine. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Publicado 10/04/2021 08:45

Rio - Bruna Marquezine assistiu ao show da cantora Iza, na noite desta sexta-feira, no "BBB 21". Encantada com a beleza da artista, Bruna disse que Iza a fez "questionar sua sexualidade". "Repensando toda uma vida assistindo @IzaReal no #BBB21. Como pode a pessoa fazer a gente questionar a nossa sexualidade assim, né?!", escreveu Bruna no Twitter.

Mais tarde, Marquezine também pensou em fazer uma "brincadeira" com os brothers. É que durante a festa, os participantes poderiam "desbloquear prêmios". Um desses prêmios, era receber mensagens de internautas. Bruna pensou, então, em "zoar" os participantes dizendo que estava puxando um mutirão de votos. A atriz afirmou que gostaria de ver a reação deles.

Repensando toda uma vida assistindo @IzaReal no #BBB21.

Como pode a pessoa fazer a gente questionar a nossa sexualidade assim, né?! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 10, 2021 Vontade de mandar uma mensagem dizendo “Vocês pensaram que eu não ia fazer mutirão nessa edição, né?!” só pra ver a reação deles. Será que passam? KKKKKK #BBB21 — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 10, 2021