Publicado 10/05/2021 07:51 | Atualizado 10/05/2021 11:16

Rio - Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, comentou a morte do artista em entrevista ao "Fantástico" que foi ao ar na noite deste domingo. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19, na última terça-feira. Na conversa, Thales contou como está enfrentando a morte do ator junto aos filhos do casal, Gael e Romeu.

"Ele estava presente em todos os ambientes. Ele via tudo que acontecia, sabe? Me chamava o tempo todo, gritando sempre, pela casa afora, às vezes eu ate não respondia, só pra ele aprender a me procurar andando. E essa ausência é avassaladora assim. É um silêncio que não fazia parte da minha vida há sete anos", iniciou Thales.

O médico dermatologista contou que os filhos sentem falta do "papai Paulo". "São os dois frutos do nosso amor, que eu vou levar para sempre. Vou amar por nós dois. Como eu queria que ele me ajudasse a educar da forma dele, passar os valores que ele tem. Paulo era uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, mais generosas, mais amorosas e mais protetoras".

Thales contou que tenta explicar para as crianças que o "papai Paulo" virou uma estrelinha. "Minha foto de celular é ele com as crianças. E eles sempre pedem para ver papai Paulo, durante um tempo no hospital eu falava 'papai tata' - porque eles me chamam de papai tata - 'papai tata vai no hospital porque papai Paulo está dodoi'. Tento explicar, quando consigo, que o papai Paulo não está mais dodói e virou uma estrelinha que está olhando lá de cima pra gente".

O médico também relembrou o início do relacionamento. "Quer ser amigo, então vamos ser amigo tranquilo, ele falava. A gente foi se apaixonando completamente um pelo outro. Foi um encontro de almas assim, como a gente era diferente".