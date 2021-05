Repórter Tatiane Lobato, da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, pede demissão ao vivo e deixa a apresentadora Priscilla Castro sem reação Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 15/05/2021 12:13 | Atualizado 15/05/2021 12:34

São Paulo - Na sexta-feira, a repórter Tatiane Lobato aproveitou uma entrada ao vivo no "Jornal Liberal", noticiário da afiliada da Globo no Pará, para anunciar sua demissão. O ato chocou a âncora do telejornal, Priscilla Castro, que ficou um tanto sem reação.

fotogaleria

Publicidade

"Bom Priscilla, para encerrar essa minha participação nesta sexta-feira, apenas para me despedir e agradecer pela oportunidade. Encerro hoje o meu ciclo na TV Liberal. Desejo saúde para todo mundo, muito sucesso e até a próxima", disse Tatiana após falar sobre a vacinação da Covid-19 em Belém, capital do Estado.

Priscilla, por sua vez, não escondeu a surpresa com a notícia, permaneceu em silêncio por alguns segundos e acalentou: "Tati, me pegou aqui de surpresa até, não acredito. Mas enfim, a gente ainda vai se falar na redação, te desejo toda a sorte do mundo como sempre. Obrigada por essa super parceria aqui, você sabe que é muito querida na redação, fez um trabalho excelente com a gente, vai fazer aonde estiver. Obrigada Tati, obrigada mesmo".

Publicidade