Rio - A RedeTV! renovou o contrato com Sônia Abrão, apresentadora do "A Tarde É Sua", por mais quatro anos, ampliando a parceria até 2025. Este ano, o "A Tarde É Sua" completou 15 anos no ar.

“Bom demais continuar por mais quatro anos na RedeTV!, que é a nossa casa há 15! Os laços com Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho não são apenas de empresa, mas de amizade!”, afirma a apresentadora, adiantando que terão novidades para esta nova temporada do programa.

“Nosso diretor, Elias Abrão, está cheio de planos para o ‘A Tarde é Sua’ e eu estou pronta para entrar de cabeça no que está por vir!”, conclui.