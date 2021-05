Rafael Infante é o protagonista de 'O Reality que Eu Vivo' Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 08:14

Rio - Rafael Infante é o protagonista do programa "O Reality que Eu Vivo", que estreou no Multishow na última quarta-feira. A atração, que é uma parceria entre a Globo e a Skol, conta com 11 episódios de três minutos e vai ao ar todas às quartas-feiras, às 21h55, após o “No Limite – A Eliminação”.

Na trama, Rafael Infante vive Cauê, um especialista em realities. O personagem comenta e dá seu parecer sobre as tretas, possíveis estratégias de jogo, técnicas de sobrevivência e sobre como lidaria com as provas e desafios dos realities que estão no ar no Multishow: “No Limite” e “Se Sobreviver, Case”.

“É uma alegria gigantesca voltar ao Multishow. Me identifico com o personagem pelo que ele é, com quem e como dialoga. Ele me inspira a descobrir novas formas, formatos e aprender fazendo! O Cauê sempre aparecia em minhas brincadeiras e tenho certeza que o público vai se divertir com ele no ar”, comenta Rafael Infante.

"Juntamos humor e reality, dois pilares de programação do Multishow, em uma só atração e o resultado está incrível! Nossa expectativa é divertir o público através de um conteúdo exclusivo, protagonizado por esse personagem que gera identificação, especialmente nesse contexto em que reality é uma verdadeira paixão nacional. Seguimos no nosso compromisso de levar leveza e entretenimento de qualidade ao nosso público”, conta Christian Machado, diretor de conteúdo do Multishow.

“Chegamos ao No Limite com a missão de levar leveza e diversão aos participantes e promover a mesma experiência para as pessoas. O humor de Rafael Infante tem muita sintonia com a experiência que queremos proporcionar aos fãs de todo o Brasil. Esse formato de cocriação com a Globo e o time Multishow é mais uma atração para levarmos a diversão mais longe com muito entretenimento e interação com o público”, explica Helena Isaac, diretora de marketing da cervejaria.