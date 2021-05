Cissa Guimarães Reprodução de internet

Publicado 21/05/2021 14:11

Rio - Cissa Guimarães celebrou uma boa notícia com seus seguidores, nesta sexta-feira (21). A apresentadora foi autorizada pela equipe médica da TV Globo a retornar para os estúdios do "É de Casa", após receber as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Essa é a felicidade de voltar, amanhã, a fazer o “É DE CASA” dos Estúdios Globo, presencialmente... ao vivo, vacinada e com todos protocolos da OMS contra o Covid-19. Estou voltando! MUITA LUZ", comemorou Cissa em seu Instagram. Aos 64 anos, a atriz participava do programa de forma remota desde março de 2020.