Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:55

Rio - Após o sucesso como Sandro em "Amor de Mãe", Humberto Carrão já está envolvido em um novo projeto. O ator estrelará "Rota 66", nova série do Globoplay baseada no livro homônimo escrito pelo jornalista Caco Barcellos. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (21), pela colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".

Ainda segundo a jornalista, Carrão interpretará um personagem inspirado no autor da obra original. A história seguirá as ações das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar de São Paulo, ocorridas entre os anos 1970 e 1990. A estreia está prevista para 2022, com a produção do serviço de streaming em parceria com a Boutique Filmes.

A tarefa de transformar o livro de 1992 em roteiros para a série é de Teodoro Poppovic. "Rota 66" rendeu um Prêmio Jabuti, na categoria "Reportagem", para Barcellos no ano seguinte ao seu lançamento.