Por Juliana Pimenta

Publicado 02/05/2021 07:43 | Atualizado 02/05/2021 08:24

Rio - Rafa Kalimann acaba de estrear seu próprio talk-show, 'Casa Kalimann', no Globoplay. Finalista da edição de 2020 do 'Big Brother Brasil', a influenciadora - que já estava estudando para seguir uma carreira de atriz - recebeu com surpresa o convite para ter seu próprio programa.

"A ideia veio de uma maneira muito inesperada para mim, confesso. Desde que entrei na Globo, a gente estava trabalhando em cima das aulas de teatro, não era muito o foco ter um programa. E, em novembro, em uma das reuniões, o Boninho entrou e falou: 'Rafa, como você quer seu programa?'. E foi assim, do nada mesmo. Fui pega de surpresa e ele disse que queria que fosse assim mesmo para ouvir como eu queria um programa. Se eles me dessem tempo para pensar, talvez eu fosse pesquisar, ver o que tava rolando. Mas eu fui muito na raiz da Rafa, como eu imagino um programa muito legal. E a partir dali começou a nascer o 'Casa Kalimann'", conta a influenciadora, que se jogou por inteira no novo projeto."Foi muito divertido ao mesmo tempo que foi muito desafiador. Foi algo muito novo receber esse presente, de ter um programa meu, com meu nome. Isso foi extraordinário. Foi muito difícil a preparação. A gente mudou bastante o foco dessas aulas que eu fazia, de interpretação. Mas foi muito divertido. A gente só dava risada", completa Rafa.Mesmo ciente do desafio de assumir um projeto tão grande sem tanta experiência, Rafa quis que seus espectadores participassem desse processo de aprendizado e tomou uma decisão corajosa em sua estreia."O medo, a insegurança, é naturalmente inevitável. Eu não poderia nem falar que não tive medo porque é claro que eu tive, até por ser uma coisa nova. O público vai sentir no programa que eu mantive os meus erros. Eu sabia que, obviamente, eu ia errar nas gravações, que é natural. Então eu pedi para que eles mantivessem isso no programa, que mostrassem como as coisas realmente são", revela.Orgulhosa do seu desempenho, Rafa destaca também o elenco de peso presente nos episódios. "Olha o time de convidados, só para citar alguns, Paulo Vieira, Fábio Porchat, Rafael Portugal, Gkay, Simaria… Não tem como conseguir falar um, mas acho que o episódio do Rafael Portugal, como foi o primeiro, foi o que mais mexeu comigo. Eu consegui relaxar, deixar a preocupação de lado e curtir o programa", conta a influenciadora que quer receber na próxima - e possível - segunda temporada, a apresentadora Fátima Bernardes e ex-colega de confinamento Manu Gavassi como convidadas.'BBB'Pouco mais de um ano após sair do 'BBB 20' Rafa não faz questão nenhuma de esconder sua participação no reality. "Eu nem pretendo correr disso. O 'BBB' foi a janela para mostrar quem eu sou, exatamente como eu sou, e é isso que eu quis trazer também para o programa. O 'BBB' humaniza muito quem participa. Tudo o que eu tinha para mostrar de altos e baixos, qualidades e defeitos, eu mostrei no 'BBB'", diz Rafa, que recebeu ex-'BBB's, recém-saídos da última edição como convidados."Tem Carla, Rodolffo, Sarah, Lumena, Lucas… Tiveram vários participantes do 'BBB 21'. A entrevista com o Lucas foi muito emocionante. Eu sempre converso com o convidado um pouco antes e, com o Lucas, assim que eu encontrei com ele, eu comecei a chorar muito. Eu me emocionei muito quando eu vi ele e foi uma entrevista bem marcante", revela a influenciadora, que não deixa falar do episódio com o ex."O do Rodolffo foi muito engraçado. Foi só risada e uma surpresa muito grande, porque fui eu entrevistando meu ex-marido, que não é uma coisa muito comum de acontecer. Então foi muito atípico para nós dois, mas a gente se jogou nas brincadeiras", destaca.