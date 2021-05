Augustin Fernandez Divulgação

Publicado 25/05/2021

Rio - O setor da beleza, assim como tantos outros, está passando por uma reformulação. Atualmente, os consumidores exigem "responsabilidade e inclusão" ao escolher a marca que vão usar. As propostas de produtos glúten free, que permitem pessoas celíacas utilizarem produtos de beleza sem terem reações alérgicas, e parabeno free, que são metais pesados muito usados na indústria dos cosméticos para conservá-los, são excelentes vitrines dessa nova fase no mercado. Isso tudo sem falar nos produtos "cruelty free", que não são testados em animais.

"Desde criança sou apaixonado por bichinhos e me lembro que assim que começamos a desenvolver os primeiros cosméticos eu pedi que fossem 'cruelty free'. Na época, desenvolvemos o próprio selo usando uma imagem da minha cachorrinha, Beyoncé. Fiz por eles, pra ser sincero. Isso foi há cinco anos, quando as pessoas nem sabiam que existiam testes em animais. Hoje, cinco anos depois, fico feliz e me sinto realizado e adiantado no mercado", disse Agustin Fernandez, maquiador que detém a marca ‘Loja do Divo’, onde tem como carro chefe a responsabilidade e inclusão em sua linha de produtos.