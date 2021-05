Por O Dia

Publicado 23/05/2021 09:00

Rio - Remover a maquiagem corretamente é uma das principais regras para manter a pele saudável e com um visual bonito. Para simplificar a rotina, hoje o mercado oferece diferentes maneiras para demaquilar o rosto com facilidade. A dermatologista Andrea Frange mostra como fazer essa rotina de cuidados com a pele e explica a importância de não deixar esse hábito de lado.

fotogaleria

"A pele pode sofrer – e muito – com a falta desse hábito, a começar pela sua aparência que visivelmente fica desidratada, opaca e sem vida. Basta uma noite de sono com o rosto maquiado para que ele amanheça ressecado", alerta Andrea. "Internamente, o envelhecimento precoce é potencializado, ocasionando o aparecimento de rugas e manchas; o processo de renovação celular é impedido; além de aumentar as chances de quadros acneicos por conta da obstrução dos poros causado pelos resíduos dos cosméticos", explica. De acordo com dermatologista, a concentração de maquiagem nos olhos pode ainda favorecer a irritação da área, aumentar o risco de infecções e deixar os cílios ressecados e quebradiços."Os lenços de limpeza são a solução mais prática para remover o excesso de maquiagem. Por serem passados sobre toda a área do rosto, é importante se atentar às composições e escolher o lenço demaquilante de acordo com cada tipo de pele, ou seja, propriedades que tratem a pele seca, oleosa ou mista enquanto a demaquilam, para impedir que quadros de ressecamento ou sebo excessivo sejam agravados", aconselha a profissional."Geralmente a área dos olhos concentra maquiagens um pouco mais pesadas, como máscaras de cílios, por exemplo. Ao mesmo tempo, essa é uma das partes mais sensíveis, finas e delicadas do rosto, por isso é superimportante evitar o atrito e esfrega-esfrega no momento da remoção da make", explica Andrea. "Nesse caso, indico o uso de removedores com alto poder demaquilante com textura leve, capazes de derreter a make em poucos segundos, sem que haja necessidade de friccionar a região. Outro ponto importante, é optar por removedores que hidratem a pele enquanto demaquilam, fórmulas que contenham óleo de coco são ótimas alternativas".“Para remover a maquiagem do restante do rosto, a água micelar é super indicada. Isso porque a estrutura das micelas – daí o nome micelar – tem multifunções, como remover a maquiagem e impurezas de forma suave, além de ajudar na tonificação e realce natural do viço da pele. Aqui, a dica é apostar em produtos que contenham água de coco em sua fórmula”, orienta.