Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 17:44 | Atualizado 09/04/2021 17:46

Os brothers e sisters do "Big Brother Brasil 21" fazem fila para receberem os cuidados de Juliette. Ela apara cabelo, barba, sobrancelha e até faz maquiagem nos participantes antes das festas. O "salão" da paraibana chamou a atenção na internet e já tem até clientes famosos querendo os serviços da sister.

fotogaleria

Publicidade

Marina Ruy Barbosa foi às redes sociais confessar que gostaria de ser maquiada por Juliette. No Twitter, a atriz escreveu que já deixou tudo combinado com os administradores da conta da advogada. "A Juliette Freire nem sabe ainda, mas já combinei com o adm (administrador das redes sociais dela) que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi", disse.

A @FreireJuliette ainda nem sabe, mas já combinei com o adm que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 9, 2021

Publicidade

Marina também deixou avisado que o encontro será feito somente após a pandemia do coronavírus passar. "Em algum momento... depende óbvio de como estiver a situação da pandemia, claro", publicou.