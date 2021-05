José Luiz Datena no ’Brasil Urgente’ Reprodução/Band

Por iG

Publicado 25/05/2021 10:31

São Paulo - José Luiz Datena, apresentador do "Brasil Urgente", deu o que falar durante o programa desta segunda-feira. Irritado, ele declarou que Jair Bolsonaro (sem partido) não é o único culpado pela falta de vacinas contra Covid-19 no Brasil. Além disso, o jornalista criticou o ministro da Economia Paulo Guedes.

"O Bolsonaro mete o pau no mundo inteiro? Mete. Se ele ficasse quieto, calado, a coisa seria melhor? Seria, mas não é só por causa do Bolsonaro que está faltando vacina no Brasil. Eles normalmente não entregariam como estão entregando para todas as partes do mundo", criticou Datena , minimizando a situação no Brasil, no " Brasil Urgente".

"Bolsonaro atrapalha? Atrapalha pra caramba, mas não é só ele. Tem um monte de gente aqui. E outra coisa, os caras não tem disposição nenhuma em ajuda humanitária em lugar nenhum para com Brasil, uma má vontade enorme. Não é só por causa do Bolsonaro não. Ele ajudou muito com o negacionismo dele, com essas brigas todas que ele arruma, mas não é só por causa dele não", continuou o apresentador.

Momentos depois, Datena mudou seu discurso, alegando que não estava em defesa de Bolsonaro. "Antes que as pessoas entendam mal, eu não defendi Bolsonaro coisa nenhuma. Desde o começo, o Bolsonaro foi negacionista. Só que a maioria dos políticos brasileiros também foram com as eleições, não usando máscara, fazendo aglomerações para eleger o seus candidatos. A maioria da política brasileira foi cínica do mesmo jeito que o Bolsonaro foi negacionista. Eu não defendo Bolsonaro coisa nenhuma", explicou.

"Eu não estou aqui pra defender ninguém. Não defendo Bolsonaro em momento nenhum e não defendo a maioria dos políticos brasileiros. A maioria pensa no bolso deles ou pensa no poder deles. Eu vou defender Bolsonaro por causa de quê? Eu não defendo ninguém, eu não ponho minha mão no fogo pela maioria dos políticos brasileiros", concluiu.

Críticas ao Ministro da Economia

Por outro lado, José Luiz Datena teceu críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta do aumento do preço dos alimentos nos mercados.

"O Paulo Guedes é economista de banco, não é de pobre. Ele é economista de mercado ,não é de pobre. Ele é economista de livro, ele não põe o pé na lama. Ele nunca entrou numa favela na vida dele, por isso que ele quer dar 250 contos para os seis meses, não é pra quatro meses que ele paga de 45 em 45 dias", disse Datena ao vivo.

"Agora ele está dizendo 'começou a eleição, agora a gente vai ajudar o povo'. Mané! Quer dizer que você podia ajudar o povo há muito tempo e não ajudou. Se eu fosse o Bolsonaro, já teria colocado esse cara na rua há muito tempo. Não é de hoje que eu teria colocado ele na rua e o Bolsonaro fica insistindo com esse cara aí que só ferra povo", detonou o jornalista. Assista ao vídeo.