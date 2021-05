Ariadna foi a terceira eliminada do ’No Limite’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 08:18

Rio - Ariadna foi a terceira eliminada do "No Limite", no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, na Globo. A participante teve alguns desentendimentos durante sua participação no programa e comentou a discussão que teve com íris Stefanelli.

"Falei algumas coisas do meu passado e contei para ela com as dificuldades que aconteceram comigo. Eu não estava me fazendo de vítima, estava contando coisas que eu passei. E aí, de repente, a pessoa diz que eu tive opção. Se eu estou ali dizendo que não tive... São minhas experiências, se você não quer escutar, se retira. Ela não viveu na minha pele e não se colocou no meu lugar", disse Ariadna no "Bate-Papo No Limite".

Ariadna também não gostou quando Íris reclamou de seu ronco. "Fiquei incomodada porque eu tenho um gemido, devido uma cirurgia nas cordas vocais e um problema na garganta. Eu só tenho o grave na minha voz. Todo mundo ronca e só falaram de mim", lamentou a eliminada, que também afirmou que Íris reclamava muito.

"Ela era muito negativa e reclamava muito. A primeira discussão foi exatamente por isso. Ela gritava muito me mostrando onde estava a lona. Mas ela não quis se molhar e teve toda aquela confusão. Aí eu decidi entender em qual momento eu tinha gritado com o Viegas, porque se todo mundo faz sua parte não teria acontecido isso".