Publicado 01/06/2021 09:39

São Paulo - O SBT estaria preocupado com o sumiço de um dos carros que era usado para levar as equipes da emissora para gravações. Segundo o site Na Telinha, um dos veículos do canal de televisão sumiu sem deixar vestígios. O motorista que estava conduzindo o carro também desapareceu e só voltou a ser encontrado um dia depois.

Na última sexta-feira, o carro do modelo Ônix saiu da sede do SBT com um produtor do "Te Devo Essa", reality show apresentado por Dony de Nuccio. Eles teriam deixado a empresa por volta das 21h e, após deixar o produtor onde ele deveria ficar, o veículo e o motorista desapareceram.

A última vez que o veículo teria sido detectado foi pelo sistema de câmeras inteligentes na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo. O sistema teria identificado o carro cerca de 1h20 depois do sumiço. Após isso, ele não foi mais localizado. Por sua vez, o motorista só apareceu na noite do seguinte com os pensamentos confusos e sem se lembrar do que aconteceu.

A equipe do SBT estaria acreditando que o funcionário foi vítima de um golpe com boa noite cinderela, substância que faz com que as pessoas percam a consciência e não se lembrem do que aconteceu. O medo da emissora é que os responsáveis pelo roubo usem o veículo para invadir a sede do canal de televisão em Osasco, município da Grande São Paulo.