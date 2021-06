Lucy Ramos - Lucy Ramos Caption

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 10:43

Rio - Carmo Dalla Vecchia, Lucy Ramos e Nelson Freitas estão prontos para o desafio do ‘Super Dança dos Famosos’ deste domingo, dia 6. Em noite de forró e rock, o terceiro colocado da edição de 2007, a vencedora da última temporada e o vice-campeão de 2011, respectivamente, se apresentam no ‘Domingão do Faustão’ para a quarta rodada da competição.

No mata-mata, os artistas buscam se classificar para a próxima fase do quadro, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr e Paolla Oliveira. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar e Viviane Araújo aguardam o desenrolar do jogo e a chance de voltar à disputa, na repescagem.