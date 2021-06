Arcrebiano em No Limite - Globo

Arcrebiano em No LimiteGlobo

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:42

Rio - O fim do game para Arcrebiano aconteceu nesta segunda-feira. O modelo foi o quinto eliminado dor reality de sobrevivência "No Limite", da Rede Globo, após receber quatro votos da sua tribo, Calango, que perdeu a Prova da Imunidade e foi para o portal.

fotogaleria

Publicidade

Antes da votação, ele revelou que estava insatisfeito com a participação no programa e relatou ter dificuldades para se adaptar à alimentação do reality. "Meu corpo está bem, mas a cabeça não tá. Estou muito na 'bad'", disse Bil aos parceiros de jogo Kaysar e André.

Em seguida, também revelou o desejo de sair da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil para os demais integrantes da tribo. ''Tentei superar meu limite, mas acho que cheguei no meu limite'', revelou. Seus companheiros de jogo tentaram reverter a situação, mas não conseguiram e votaram no ex-BBB 21 para a eliminação.

Publicidade

Prova de Imunidade

Na Prova da Imunidade, eles precisaram pescar chaves, abrir cestos e catar coquinhos. A tribo que colocasse os cocos em seus devidos lugares venceria o desafio. Se alguém deixasse quebrar alguma chave, eliminaria o time automaticamente, o que aconteceu com Kaysar e a tribo Calango. Por isso, tiveram de ir para o portal e eliminar um participante.

Publicidade

Responsável pela eliminação do grupo, Kaysar pediu desculpas e lamentou seu desempenho, ''Todo mundo erra, mas errar na prova de imunidade é pior'', desabafou.