Carla, Thaís e Pocah - Reprodução

Carla, Thaís e PocahReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:31 | Atualizado 08/06/2021 21:37

As ex-BBBs Carla Diaz, Pocah e Thaís Braz se reencontraram nesta terça-feira e compartilharam com os fãs a felicidade que sentiram ao se verem.



fotogaleria

Publicidade

Pelos Stories, no Instagram, Pocah publicou vídeos com as amigas. "Amo minhas meninas", escreveu a cantora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cabaré Picaz (@contigo_carthur)

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fandom Carla Diaz (@fandomcarladiaz)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pocah (@pocah.news)

Publicidade

Gil do Vigor postou um vídeo "remix" dele com a funkeira e marcou a amiga. Foi o suficiente para a web vibrar. "Eu olhei pra ele e disse: ATOR", escreveu um seguidor. "Melhor treta do bbb. Depois de muita coisa pesada e tensa q não dava pra rir veio essa briga engraçada", analisou outro internauta.

Publicidade

Após a briga durante o reality, a palavra "basculho" se tornou uma das mais pesquisadas do Google. Fora do confinamento, Gil e Pocah já se entenderam e o economista registrou momentos de carinho com a filha de Pocah, a pequena Totoya.