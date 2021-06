Karol Conká no 'Reclame' - Divulgação

Publicado 10/06/2021 14:55

Rio - A cantora Karol Conká e a Fabiana Bruno, fundadora e CEO da agência Suba, responsável pela construção de imagem e carreira da cantora deram uma entrevista exclusiva para o programa Reclame ressaltando as dificuldades que a Karol encontrou após o cancelamento sofrido em decorrência as suas ações dentro do reality Big Brother Brasil.

Karol e Fabiana falaram de peito aberto sobre como estão as estratégias de reconstrução da vida da artista e sobre a importância de estarmos atentos a nossa saúde mental e sobre o perdão. A entrevistada vai ao ar no programa Reclame, do Multishow, na próxima quinta-feira (10/06) às 17 horas.

Com apresentação de Bruna Calmon, o Reclame traz episódios inéditos todas às quintas-feiras (17h) e as reprises podem ser conferidas às sextas-feiras (15h30), aos sábados (8h), domingos (3h30), segundas-feiras (7h30) e quartas-feiras (3h30) no Multishow.

Data: Quinta-feira, 10 de junho, às 17 horas

Classificação: LIVRE