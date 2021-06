Caco Ciocler retorna às novelas em remake de "Pantanal" - Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:53

Rio - Caco Ciocler se juntou ao time de atores e atrizes escalados para o remake de "Pantanal", novela de Benedito Ruy Barbosa exibida originalmente em 1990 pela Rede Manchete. O ator assumirá o papel do psicanalista Dr. Gustavo, interpretado por José de Abreu na primeira versão do folhetim. A informação é da coluna de Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".

O elenco já se reúne para as leituras dos capítulos nos Estúdios Globo e o início das gravações está previsto para julho deste ano. Com roteiro assinado por Bruno Luperi, neto do autor original, "Pantanal" será a primeira telenovela que Caco participa desde "Éramos Seis", de 2019, em que deu vida a João Aranha.

"Pantanal" tem data de estreia prevista para o primeiro semestre de 2022, logo após a exibição da inédita "Um Lugar ao Sol".