Publicado 14/06/2021 17:35

Rio - Na semana passada, o vídeo de um comediante identificado como "Esse Menino" viralizou na web ao dar um tom engraçado para a polêmica dos e-mails da farmacêutica Pfizer enviados para o governo federal oferecendo vacinas , mas que foram ignorados. Nesta segunda-feira (14), o "Estúdio i", programa da GloboNews, exibiu uma nova versão do meme, feita especialmente para o telejornal comandado por Maria Beltrão.

"Eu fiquei feliz da vida de saber que ele é super fã do 'Estúdio i' e, com todo o carinho, gravou um vídeo exclusivo para a gente. Tá passada?", comentou a jornalista, imitando uma das frases usadas no vídeo original por Rafael Chalub, o nome por trás do viral. Na nova versão, o humorista de 24 anos simula outra conversa com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ainda cita alguns jornalistas na conversa.

"Diga lá, Naro, você assiste GloboNews? Estava para te dar essa dica, falaram da gente lá esses dias. Maria Beltrão, aquela simpatia, estava chateada. Parece que alguém andou vazando nossos e-mails. Uau, quem será?", começa Esse Menino.

"Parece até que vazaram as formas de pagamento que eu te mandei. Que doido isso. Que podia dividir no crédito, no cartão, no crediário, 12 vezes sem juros. E que ainda eu ia ressarcir o valor se a gente atrasasse no prazo. E, de quebra, mandava também uma necessaire personalizada com as vacinas dentro", continuou o comediante, interpretando a Pfizer. "Otavinho [Octavio Guedes], meu 'cumpadi', está put*, tá bom não. Será que você vai mesmo me perder para poder me valorizar? Aguardo respostas", finaliza.

Além da esquete, o artista também gravou um recado para a equipe do "Estúdio i" e até pediu desculpas por confundir os jornalistas com a sua pronúncia do nome da farmacêutica. "Diga lá, gatinhas do 'Estúdio i'. Aqui quem fala é 'Esse Menino', também conhecido agora, pelo visto, como 'Pifaizer'. Eu estou passado que estou aqui falando com vocês, muito massa, estou me sentindo muito chique", brincou.

"Acompanho direto o programa, inclusive, preciso dizer, declarar meu amor aqui a Natuza Nery. Queria pedir desculpa para os jornalistas que têm que dar a notícia séria e fica com vontade de falar 'Pifaizer' ao invés de 'Pfizer'. Não sei nem como é o normal!", disse Esse Menino.

O artista “Esse Menino”, que viralizou nas redes sociais após um vídeo em que interpreta um agente da Pfizer escrevendo dezenas de e-mails para o governo Bolsonaro sobre as vacinas contra a Covid, gravou uma versão exclusiva para o #Estudioi. “Tá passada?” https://t.co/WLQ0cvMnL2 pic.twitter.com/9UW0RfyxJw — GloboNews (@GloboNews) June 14, 2021