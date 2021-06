Sabrina Sato - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:40 | Atualizado 15/06/2021 18:48

Sabrina Sato usou as redes sociais para mostrar um pouco dos bastidores do reality "A Ilha", que será exibido pela Record. No Instagram, a apresentadora publicou uma série de fotos de roupas e sapatos escolhidas para ela usar apresentando o programa.

“Final do expediente com esse rolinho de fotos. Louca pra poder contar tudo pra vocês da Ilha Record”, escreveu ela na legenda da publicação.









No time das mulheres, estão Antonela Avellaneda, ex-'BBB', Any Borges, ex-'De Férias com o Ex', Laura Keller, ex-'Power Couple', Mirella Santos, do Gêmeas Lacração, Nadja Pessoa, ex-'A Fazenda', Nanah Damasceno, cantora, e Valesca Popozuda, funkeira.

No time masculino, estão Claudinho Mattos, ex-'De Férias com Ex', Dinei, ex-jogador e ex-'A Fazenda', Lucas 'Selfie' Maciel, ex-'Pânico' e ex-'A Fazenda', MC Negão da BL, funkeiro, Pyong Lee, ex-'BBB' e Thomaz Costa, ator, cantor e dublador.