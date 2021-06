Luciana Ribeiro, apresentadora do 'Balanço Geral CE' - Reprodução

Luciana Ribeiro, apresentadora do 'Balanço Geral CE' Reprodução

Por iG

Publicado 18/06/2021 08:18

São Paulo - Luciana Ribeiro, apresentadora do "Balanço Geral Manhã" no Ceará, chamou atenção do público, nesta quinta-feira, ao revelar que já foi abusada. A jornalista resolveu falar sobre o assunto após noticiar que um homem de 78 anos abusou de cinco meninas da própria família.



“Nós precisamos falar sobre isso. Porque esses homens, esses monstros, são os monstros que deveriam nos proteger. Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança. E, quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Mulheres, falem, desabafem, peçam ajuda. Porque muitas outras crianças hoje passam por essa situação. Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação. Muitas mulheres e meninas também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda”, desabafou Luciana, visivelmente emocionada.



Publicidade

Em sua página oficial do Twitter, o "Balanço Geral CE" compartilhou o desabafo de Luciana e ainda deixou uma mensagem de apoio à apresentadora. "Toda nossa força Lu. Você foi gigante e corajosa! Que força você tem em ajudar outras mulheres a se libertar", legendou o administrador da rede social.