Seriado 'Chaves' - Divulgação

Seriado 'Chaves'Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:00 | Atualizado 22/06/2021 14:03

Rio - Uma nova versão do clássico "Chaves" pode estar a caminho! Segundo o jornal argentino "Clarín", a Disney teria assinado um contrato com o Grupo Chespirito para produzir uma refilmagem da série, com elenco formado por crianças, diferentemente da versão original do programa, de 1973.

fotogaleria

Publicidade

Sob o título "A Vida de Chaves", o remake será transmitido pela plataforma de streaming Disney+, com previsão inicial de duas temporadas. Ainda segundo o "Clarín", o acordo deve ser anunciado oficialmente na próxima semana, pouco depois do aniversário de 50 anos da série original mexicana. Até o momento, não há data de lançamento prevista.

A comédia que mostra o cotidiano de moradores de uma vila não é exibida no Brasil desde 2020, tendo sido removida até de serviços de streaming após problemas contratuais entre o Grupo Chespirito e a produtora Televisa. Entre os canais que chegaram a colocar a atração no ar estão o SBT, o Cartoon Network e o Multishow.