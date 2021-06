'O Anjo de Hamburgo' será a primeira série da Rede Globo gravada totalmente inglês - Divulgação/Gshow

'O Anjo de Hamburgo' será a primeira série da Rede Globo gravada totalmente inglês

Publicado 24/06/2021 16:26

Rio - A Rede Globo se prepara para lançar sua primeira série gravada totalmente em inglês, intitulada "O Anjo de Hamburgo". Em parceria com a Sony, a trama contará a história de Aracy de Carvalho, uma brasileira que forneceu auxílio a judeus que precisavam escapar da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O papel principal ficou sob a responsabilidade de Sophie Charlotte, que é filha de uma bióloga alemã.

Além de Sophie, o elenco principal ainda contará com Rodrigo Lombardi, que dá vida a João Guimarães Rosa, romancista que foi casado com Aracy, e com Tarcísio Filho, no papel do cônsul Souza Ribeiro. Outra personagem de destaque será a judia Beyle Kirk, vivida pela atriz e parapsicóloga Dricca Rhiel, que afirma entender a relevância do papel.

“Tenho consciência da importância desse papel, assim como sou responsável pela sua criação e destruição ao final da obra", garantiu Dricca sobre sua personagem, que será uma das pessoas tentando escapar do Holocausto.

Com mais de 20 anos de experiência no atendimento de pessoas através de suas percepções extra-sensoriais, a parapsicóloga relata que utiliza suas habilidades paranormais em seu trabalho como atriz. “Acredito que as duas áreas profissionais têm uma conexão muito forte, porque ambas lidam com a alma humana. Faz parte do meu trabalho traduzir vidas e interpretar emoções", explicou.

Para Dricca, um personagem pode ganhar vida no plano astral como um ser auto-gerado quando é desenvolvido a partir de emoções emprestadas do ator que o interpreta. “Como atriz, eu sinto que utilizo essa bagagem emocional carregada de histórias e aprendizado para dar vida aos personagens", afirma a parapsicóloga.

"O Anjo de Hamburgo" é uma série da Rede Globo em parceria com a Sony dirigida por Jayme Monjardim, de "Olga" e "O Tempo e o Vento", com roteiro assinado por Mário Teixeira e pela autora inglesa Rachel Anthony. Além de Sophie, Rodrigo e Dricca, a produção também terá elenco formado por atores internacionais de diversos países como Alemanha, Itália, Polônia e Israel.