Rafa Kalimann - Reprodução

Rafa KalimannReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:56 | Atualizado 30/06/2021 17:00

Rafa Kalimann anunciou que renovou o contrato com a Globo por mais três anos. Na noite de terça-feira, a influencer respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou a surpresa.

fotogaleria

Publicidade

Um fã quis saber se a ex-BBB ainda estava trabalhado na emissora após o término de "Casa Kalimann". Na resposta, Rafa disse que ainda estava na Globo e que renovou o contrato recentemente.

"Claro que sim, agora [por] mais três anos. Acabamos de renovar", respondeu.

Publicidade

Questionada no Instagram por um admirador sobre "o que espera das pessoas após esse período de reclusão", Rafa escreveu nos stories do Instagram. "Quem de fato se abriu para viver esse momento de tanta dor para aprender...Porque nós temos duas opções: transformar isso [a pandemia] em ódio, como muitas pessoas fizeram, ou usar isso para o nosso benefício, aprender e evoluir como ser humano", iniciou ela.



Publicidade

"Eu mesma acho que amadureci tanto a minha maneira de ver, de absorver, de querer aprender, de buscar e de entender [as coisas]. Acho que todo mundo está vivendo esse processo agora, sabe? A nossa ficha vai cair quando tudo isso passar", completou a ex-BBB.



"Tô preocupado em não perder mais ninguém, me cuidar e cuidar dos meus, nos manter protegidos, vivos, missionária Rafa Kalimann. Não em evoluir com lado bom da pandemia, pois esse lado não existe", reclamou um internauta. "Sim, Rafa, meu avô morreu dias antes de se vacinar, mas vamos sair dessa com vários aprendizados", ironizou outro usuário.