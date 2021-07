Giuliana Morrone - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/07/2021 11:03

Rio - Giuliana Morrone não faz mais parte do quadro de apresentadores do 'Bom Dia Brasil', da Globo. A jornalista assume, a partir de segunda-feira, o 'Jornal da Globo', e se emocionou em sua despedida na manhã desta sexta-feira.

"Costumo dizer e pensar que a vida é movimento. Chegou a hora de eu me movimentar. Muito obrigada a todos. Estou emocionada com as mensagens que eu recebi aqui. Agora, em vez de me ouvir dizer bom dia, vocês vão me ouvir dizer boa noite", disse a jornalista que, nas redes sociais, agradeceu o carinho dos colegas de equipe.

"É bom demais ter tantas pessoas maravilhosas por perto. Agradeço sempre. Bom dia, Boa Noite!", escreveu.

